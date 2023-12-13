Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pakai Sepatu Produk Lokal Pijak Bumi di Debat Perdana, Filosofinya Dalam

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |14:48 WIB
Ganjar Pakai Sepatu Produk Lokal <i>Pijak Bumi</i> di Debat Perdana, Filosofinya Dalam
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengikuti debat perdana yang digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa (12/12) malam. Ganjar ternyata mengenakan sepatu sneakers hasil produk lokal bermerek Pijak Bumi.

Sepatu sneakers itu ternyata juga mencuri perhatian lantaran terdapat tulisan ‘Sat Set’ sesuai jargon khas Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan dirinya mendapatkan sepatu itu dari anak muda Indonesia.

“Ini sepatu karya anak muda Indonesia. Sepatunya menarik karena ada tulisan Sat Set. Waktu saya mau debat, ada anak yang kirim pesan ke saya, mau tidak Pak pakai sepatu saya. Saya lihat sepatunya dan menarik, wah saya mau banget," jelas Ganjar, Rabu (13/12/2023).

Bukan hanya itu, Ganjar juga mengungkap makna filosofis dari merk sepatu Pijak Bumi. Menurutnya merk sepatu itu mengingnstkan agar sosok Ganjar selalu bisa mengerti rakyat.

"Sebenarnya simbolik ini, agar saya tidak terbang tinggi mengawang-awang. Pijak bumi saja Njar, agar kamu mengerti rakyat. Begitu kira-kira," tuturnya.

Telusuri berita news lainnya
