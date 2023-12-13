Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar-Mahfud Gelar Rapat Rutin, Bakal Evaluasi Debat Capres Perdana

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |14:50 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Gelar Rapat Rutin, Bakal Evaluasi Debat Capres Perdana
Ganjar - Mahfud (foto: dok MPI)
A
A
A


JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud kembali menggelar rapat rutin di Gedung High End, Kawasan MNC Centre, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/12) hari ini. Salah satu agenda rapat akan membahas mengenai evaluasi debat capres perdana yang digelar Selasa (12/12) kemarin.

Evaluasi debat dari Ganjar Pranowo akan tetap dilakukan meski Ganjar telah memberikan yang terbaik.

“Tentu (debat capres) akan menjadi pembahasan ya walaupun itu sudah yang terbaik,” kata Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, Rabu (13/12/2023).

Evaluasi juga dilakukan agar debat-debat selanjutnya baik Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tetap memberikan paparan terbaiknya. Hal itu agar lebih meyakini pilihan hati rakyat kalangan yang belum menentukan pilihannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
