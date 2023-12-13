Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puas Dengan Debat Perdana Ganjar, Plt Ketum PPP Tak Khawatir Debat Kedua Cawapres

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |15:03 WIB
Puas Dengan Debat Perdana Ganjar, Plt Ketum PPP Tak Khawatir Debat Kedua Cawapres
A
A
A

JAKARTA - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku tak merasa khawatir soal debat kedua pada 22 Desember 2023 untuk Calon Wakil Presiden (Cawapres), yang akan diikuti Mahfud MD. Sebab berdasarkan pengalaman yang dimiliki Mahfud, menurut persoalan debat bukan menjadi hal baru pasang nomor urut tiga.

"Oh tentu kalau Pak Mahfud ini kan sudah biasa, sesungguhnya Pak Ganjar-Mahfud ini kan kalau dalam menghadapi sebuah perdebatan segala macam kan bukan barang baru ya," ucap Mardiono di Gedung High End, Komplek MNC, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

Menurutnya, pasangan Ganjar-Mahfud telah melewati fase sesuai dengan dinamika kebutuhan politik yang terjadi di bangsa ini. Sebab Ganjar-Mahfud telah bekerja di pemerintahan lebih dari 10 tahun.

"Seperti halnya misalnya, beliau-beliau pernah menempati di birokrasi, pejabat negara, kemudian Pak Ganjar Pak Mahfud sudah pernah menjadi politisi di parlemen," sambungnya.

Meski mengaku puas terhadap penyampaian Ganjar dalam debat perdana kemarin malam, evaluasi terhadap hal tersebut, akan di bahas dalam rapat sore ini. Agar rakyat Indonesia bisa menilai pasangan Ganjar-Mahfud yang paling memiliki gagasan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Tentu akan menjadi pembahasan ya. Walaupun itu sudah yang terbaik, tetapi nanti kita akan mengambil langkah-langkah yang lebih maksimal lagi," sambungnya.

