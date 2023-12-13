Indonesia Emas 2045 Harus Diwujudkan, HT: Pertumbuhan Ekonomi Tidak Boleh Kurang Dari 6 persen

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, Indonesia Emas 2024 harus diwujudkan. Indonesia, kata HT, harus dapat menjadi 5 negara besar dunia.

"Ya Indonesia Emas 2045 itu ada asumsinya. Supaya Indonesia bisa jadi 5 besar dunia dari besaran ekonominya, pertumbuhan ekonomi rata-rata tidak boleh dari kurang dari enam persen setiap tahun lalu seharusnya sampai 2045," kata HT saat menghadiri dialog kebangssan relawan Father for Gama bersama pimpinan gereja dan gembala sidang se-Jabodetabek di Jakarta Barat, Rabu (13/12/2023).

Selain itu, HT menyebut, persoalan mengenai ketimpangan sosial juga harus segera diatasi. Lapangan pekerjaan juga perlu diperluas.

"Karena kita ada bonus demografi penambahan penduduk 40 juta untuk 20 tahun ke depan. Dan mereka butuh kerjaan," lanjutnya.

Dengan demikian, HT mengatakan, tantangan yang harus diselesaikan oleh pemimpin ke depan yakni mampu menyelesaikan persoalan tersebut untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Jadi tantangan ke depan ya kita harus menguasai itu. Jika kita bisa menguasai itu baru indonesia emas bisa terwujud," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)