Relawan Father for Gama: Penampilan Ganjar Pranowo saat Debat Perdana Capres Luar Biasa

JAKARTA - Relawan Father For Gama, Alvin Taulu menilai capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sangat menguasai materi dalam debat perdana capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam. Menurutnya, capres berambut putih itu luar biasa dalam penampilannya.

"Luar biasa. Perlu saya sampaikan pak Ganjar kemarin tidak hanya dari sisi pengalaman, intelektualitas, maupun dengan emosional, itu memenuhi semuanya. Kita bisa melihat berbagai respon di medsos dari berbagai kalangan bahwa secara emosional pak ganjar sangat menguasai dan sangat mengontrol," ujarnya kepada wartawan di Jakarta Barat, Rabu (13/12/2023).

Alvin mengatakan, jawaban yang disamapaikan Ganjar mencerminkan pengalamannya sebagaimana tema yang disajikan debat tadi malam. Pasalnya, Ganjar pernah menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode dan sangat mahfum mengatasi persoalan yang ada di masyarakat.

"Dalam pengalamannya, secara mikro dan makro dia teruji sebagai Gubernur 2 periode di Jateng. sehingga kita dapat sampaikan, debat semalam adalah debat yang luar biasa dan berhasil memenangkan hati masyarakat Indonesia," terang Alvin.

Sebagaimana diketahui, debat pertama pada rangkaian kampanye Pemilihan Presiden 2024 diperuntukkan untuk calon presiden pada Selasa, 11 Desember 2023 di Gedung KPU, pukul 19.00-21.00 WIB.

Adapun tema debat perdana yakni Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

(Awaludin)