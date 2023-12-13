Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Father for Gama: Penampilan Ganjar Pranowo saat Debat Perdana Capres Luar Biasa

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |17:12 WIB
Relawan Father for Gama: Penampilan Ganjar Pranowo saat Debat Perdana Capres Luar Biasa
Relawan Father of Gama (foto: MPI/Dimas)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Father For Gama, Alvin Taulu menilai capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sangat menguasai materi dalam debat perdana capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam. Menurutnya, capres berambut putih itu luar biasa dalam penampilannya.

"Luar biasa. Perlu saya sampaikan pak Ganjar kemarin tidak hanya dari sisi pengalaman, intelektualitas, maupun dengan emosional, itu memenuhi semuanya. Kita bisa melihat berbagai respon di medsos dari berbagai kalangan bahwa secara emosional pak ganjar sangat menguasai dan sangat mengontrol," ujarnya kepada wartawan di Jakarta Barat, Rabu (13/12/2023).

Alvin mengatakan, jawaban yang disamapaikan Ganjar mencerminkan pengalamannya sebagaimana tema yang disajikan debat tadi malam. Pasalnya, Ganjar pernah menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode dan sangat mahfum mengatasi persoalan yang ada di masyarakat.

"Dalam pengalamannya, secara mikro dan makro dia teruji sebagai Gubernur 2 periode di Jateng. sehingga kita dapat sampaikan, debat semalam adalah debat yang luar biasa dan berhasil memenangkan hati masyarakat Indonesia," terang Alvin.

Sebagaimana diketahui, debat pertama pada rangkaian kampanye Pemilihan Presiden 2024 diperuntukkan untuk calon presiden pada Selasa, 11 Desember 2023 di Gedung KPU, pukul 19.00-21.00 WIB.

Adapun tema debat perdana yakni Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement