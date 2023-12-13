Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

70 Spanduk Sambut Kedatangan Mahfud di Banteng Hilang, TPN: Langsung Serentak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |18:03 WIB
70 Spanduk Sambut Kedatangan Mahfud di Banteng Hilang, TPN: Langsung Serentak
Ronny Talapesi/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Sebanyak 70 spanduk atau alat peraga kampanye (APK) untuk menyambut kedatangan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD di Banten hilang serentak. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (13/12) hari ini.

“Kemarin ada spanduk 70 spanduk untuk menyambut kedatangan Pak Mahfud di Banten di pasang pada siang hari tetapi pada pukul 03.00 WIB pagi sudah hilang,” ungkap Direktur Hukum dan Kajian Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy di Gedung TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
