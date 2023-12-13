Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri-PSSI Teken MoU, Kapolri: Komitmen Wujudkan Iklim Sepak Bola Kondusif

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |18:54 WIB
Polri-PSSI Teken MoU, Kapolri: Komitmen Wujudkan Iklim Sepak Bola Kondusif
Kapolri dan Ketum PSSI teken MoU wujudkan iklim sepakbola kondusif. (Ist)
JAKARTA - Polri dan PSSI tandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan komitmen untuk mewujudkan iklim persepakbolaan Indonesia yang jauh lebih baik dan kondusif.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, komitmen yang dituangkan dalam nota kesepahaman tersebut juga merupakan Tindak Lanjut perintah Presiden Joko Widodo soal masa depan sepak bola di Indonesia.

"Tentunya kebijakan dari Bapak Presiden untuk membangun iklim olahraga sepak bola yang lebih baik dengan berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan Pak Ketua Umum PSSI dalam rangka mempersiapkan iklim sepak bola lebih baik, mempersiapkan atlet lebih baik dan tentunya kompetisi yang fair," kata Sigit di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Desember 2023.

Dalam nota kesepahaman tersebut, Sigit memaparkan diantaranya diatur soal pengamanan kompetisi sepak bola yang dilakukan oleh jajaran kepolisian baik event nasional maupun internasional.

"Pengamanan kompetisi sepak bola baik sifat nasional didalamnya ada liga dan juga bersifat internasional," ujar Sigit.

Kemudian, kata Sigit, yang kedua adalah untuk menegakkan komitmen menciptakan kompetisi yang adil atau fair, maka diatur soal kerja sama di bidang penegakan hukum.

"Dengan Satgas Anti mafia bola Polri dan Satgas Anti mafia bola independen. Ini dalam rangka bagaimana betul-betul iklim sepak bola kedepan betul-betul bisa lebih baik," ucap Sigit.

