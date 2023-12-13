PBB Resmi Deklarasikan Dukungan ke Pasangan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Pemuda Batak Bersatu (PBB) menyatakan dukungannya terhadap pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD di pilpres 2024. Deklarasi itu berlangsung di Gedung High End, Komplek MNC, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

"Kehadiran kami disini adalah kami menyatakan sikap kami bahwasanya Pemuda Batak Bersatu tidak pernah abu-abu dan dengan tegas dalam kesempatan ini kami mendukung Ganjar Pranowo dan profesor Mahfud MD menjadi presiden republik Indonesia yang ke-8," kata Ketua Umum PBB, Lambok Sihombing.

Lambok menegaskan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga, karena pihaknya menginginkan sosok pemimpin yang merakyat seperti Ganjar Pranowo.

"Alasan kami kenapa kami harus mendukung dan berada di barisan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD adalah kami melihat Ganjar dengan karakternya sikapnya yang merakyat dan yang telah menyatakan dirinya Tuannya adalah rakyat," sambungnya.

Dia juga menegaskan, seluruh anggota PBB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan solid memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.