Siti Atikoh Bicara Penanggulangan Kemiskiman hingga Berpihak pada Kelompok Rentan

JAKARTA - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menyebut, program prioritas sang suami bila terpilih menjadi Presiden ke-8 RI yakni mengentaskan kemiskinan. Atikoh juga menyebut, sang suami akan berpihak pada kelompok rentan.

Pernyataan itu, sekaligus menanggapi pempilan Ganjar dalam debat Capres perdana di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam. Ia merasa bangga akan penampilan Ganjar .

"Saya bangga. Kemudian memang visi misinya sangat realistis dan insyaallah nanti bisa diterapkan," tutur Atikoh saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Rabu (13/12/2023).

Salah satu program yang realistis, kata Atikoh, terkait penanggulangan kemiskinan. Ia berkata, fokus program pendidikan menjadi salah satu cara mengentaskan kemiskimam.