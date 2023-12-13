Perludem Sebut Debat Capres Perdana Terhalang Keramaian Tim Paslon: Ini Seolah Pertandingan Sepakbola

JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebutkan jalannya debat capres perdana yang dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU), terganggu dengan ramainya tim pendukung dari masing-masing pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres.

Titi bahkan menyinggung aksi cawapres 02, Gibran Rakabuming yang meminta sorak sorai dukungan penonton, itu tidak perlu sehingga tidak terlihat seperti pertandingan sepakbola.

Titi menjelaskan banyaknya penonton dari tim pendukung paslon, seharusnya dikurangi guna menjaga teknis jalannya debat agar substansi Visi-Misi dapat tersampaikan sepenuhnya. Dia menyarankan agar KPU dapat mengevaluasi keramaian tim pendukung paslon guna tidak menggangu ketersediaan waktu karena seringnya moderator mengendalikan keramaian.

"Kami dari Perludem mengusulkan debat itu hanya fokus pada calon, panelis, moderator atau pun ada tim yang menyertai, itu tim inti saja. Tidak perlu dalam jumlah besar," kata Titi dalam diskusi media Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu via aplikasi Zoom, Rabu (13/12/2023).

"Jadi KPU perlu mengevaluasi sejumlah teknis seperti itu, karena fokus debat yang semestinya substansi itu malah seolah-olah menjadi pertandingan sepakbola dengan sorak sorai pendukung," lanjut Titi.

Dia mengungkapkan, aksi Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang mendorong audiens untuk memberikan dukungan saat merespon capres lainnya berpendapat, itu tidak perlu sama sekali.