Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perludem Sebut Debat Capres Perdana Terhalang Keramaian Tim Paslon: Ini Seolah Pertandingan Sepakbola

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |19:43 WIB
Perludem Sebut Debat Capres Perdana Terhalang Keramaian Tim Paslon: Ini Seolah Pertandingan Sepakbola
A
A
A

JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebutkan jalannya debat capres perdana yang dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU), terganggu dengan ramainya tim pendukung dari masing-masing pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres.

Titi bahkan menyinggung aksi cawapres 02, Gibran Rakabuming yang meminta sorak sorai dukungan penonton, itu tidak perlu sehingga tidak terlihat seperti pertandingan sepakbola.

Titi menjelaskan banyaknya penonton dari tim pendukung paslon, seharusnya dikurangi guna menjaga teknis jalannya debat agar substansi Visi-Misi dapat tersampaikan sepenuhnya. Dia menyarankan agar KPU dapat mengevaluasi keramaian tim pendukung paslon guna tidak menggangu ketersediaan waktu karena seringnya moderator mengendalikan keramaian.

"Kami dari Perludem mengusulkan debat itu hanya fokus pada calon, panelis, moderator atau pun ada tim yang menyertai, itu tim inti saja. Tidak perlu dalam jumlah besar," kata Titi dalam diskusi media Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu via aplikasi Zoom, Rabu (13/12/2023).

"Jadi KPU perlu mengevaluasi sejumlah teknis seperti itu, karena fokus debat yang semestinya substansi itu malah seolah-olah menjadi pertandingan sepakbola dengan sorak sorai pendukung," lanjut Titi.

Dia mengungkapkan, aksi Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang mendorong audiens untuk memberikan dukungan saat merespon capres lainnya berpendapat, itu tidak perlu sama sekali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Perludem
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162605//wakil_ketua_umum_ii_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-ODXS_large.jpg
Perindo dan Perludem Dorong DPR dan Pemerintah Segera Tindaklanjuti Putusan MK Soal Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement