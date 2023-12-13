Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Bongkar Judi Bola yang Dikendalikan dari Filipina, Omsetnya Rp481 Miliar

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |19:46 WIB
Polri Bongkar Judi Bola yang Dikendalikan dari Filipina, Omsetnya Rp481 Miliar
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Penyidik Satgas Anti Mafia Bola menangkap empat tersangka penyedia situs judi bola bernama SBOTOP melalui situs www.bolehplay.com dan www.sepaktop.com. Situs judi tersebut dapat menghasilkan Rp481 miliar untuk diputarkan dalam kegiatan kriminal.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan, keempat tersangka tersebut adalah S, DR, L, dan TRR. Siitus judi bola itu diikuti oleh 43.000 akun.

"Servernya diduga berasal dari Filipina dan diikuti 43 ribu member, tersebar di berbagai negara dan Indonesia," ungkap Jenderal Sigit di Rupatama Mabes Polri, Rabu (13/12/2023).

Menurut Kapolri, Satgas Anti Mafia Bola telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran uang dari hasil judi online tersebut. Sebab, diduga terdapat pembiayaan ke salah satu klub dari hasil judi tersebut.

Ditambahkan Kasatgas Anti Mafia Bola Irjen Pol Asep Edi Suheri, modus yang digunakan para tersangka dengan menyematkan rekening bank Indonesia dan payment gateway untuk menerima uang. Para pemain akan diminta menaruh deposit dan menjadi member untuk bisa mengikuti judi online itu.

Berdasarkan hasil penyidikan terdapat Rp481 miliar uang yang diperoleh dari situs judi tersebut. Uang itu didapat dari operasional sejak Januari-November 2023.

"Dengan rincian Rp.400 miliar bersumber dari transaksi antarbank dan Rp81 miliar dari payment gateway," ungkap Kasatgas.

