Andika Perkasa Akui Sempat Beri Masukan kepada Ganjar Soal Isu HAM

JAKARTA - Dalam debat perdana yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, menyampaikan komitmennya untuk membereskan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa, sempat menyampaikan beberapa masukan kepada Ganjar terkait hal tersebut.

"Kita juga sudah memberikan masukan ke Mas Ganjar kemarin, sehingga apa yang disampaikan Mas Ganjar dialog dan seterusnya itu kan memang yang waktu itu saya lakukan jadi kita memberikan masukan dan mas Ganjar sangat setuju," kata Andika di Gedung High End, Komplek MNC, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

Andika menyampaikan, dalan menuntaskan permasalahan HAM, perlu mengajak seluruh elemen termasuk kelompok-kelompok outlow, untuk duduk bersama mengadakan suatu berdialog. Sebab mereka juga warga negara Indonesia yang tetap menjadi tanggung jawab negara.

"Mereka juga masyarakat Indonesia hanya memang ada kelompok-kelompok yang kita sebut outlow mereka-mereka yang enggak ikut aturan dan bahkan mungkin tidak punya nilai-nilai kemanusiaan, tetapi mereka adalah tanggung jawab kita," katanya.

"Sebisa mungkin apa yang dikatakan Mas Ganjar ya, kita perlu dialog, kita perlu menjelaskan dan kita juga perlu berusaha untuk merangkul mereka tetapi juga dengan batasan Karena bagaimana pun negara kita adalah negara hukum," sambungnya.

Sebelumnya, Ganjar ingin mengembalikan Undang-Undang (UU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk membereskan persoalan pelanggaran HAM. Diketahui, beberapa pasal UU KKR telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mari kita ciptakan kembali Undang-Undang KKR. Mari kita hadirkan kembali Undang-Undang KKR agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu bisa kita bedakan,” kata Ganjar menjawab pertanyaan dari Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan saat debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.