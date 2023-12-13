Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siti Atikoh: Perempuan Harus Sehat Agar Indonesia Kuat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |20:52 WIB
Siti Atikoh: Perempuan Harus Sehat Agar Indonesia Kuat
A
A
A

JAKARTA - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urit 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengatakan, perempuan harus menjaga kesehatan. Tujuannya, agar Indonesia menjadi kuat.

Pesan itu disampaikan Atikoh saat meninjau konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pada hari ini, Rabu (13/12/2023) siang.

"Perempuan itu harus sehat, agar Indonesia kuat. Soalnya biasanya nih, kalau anak sakit yang ngurus ibu, kalau suaminya sakit yang ngurus ibu, kalau ibunya sakit yang ngurus siapa. Itu makanya kita harus sehat," tutur Atikoh.

Menurutnya, kesehatan itu penting dimiliki oleh para kaum hawa. Pasalnya, ia merasa, keluarga tak bisa diurus bila perempuan sakit.

