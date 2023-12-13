Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HT Paparkan Tantangan Indonesia ke Depan, Bonus Demografi hingga Ketimpangan Sosial

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |21:02 WIB
HT Paparkan Tantangan Indonesia ke Depan, Bonus Demografi hingga Ketimpangan Sosial
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, Indonesia Emas 2024 harus diwujudkan. Indonesia, kata HT, harus dapat menjadi 5 negara besar dunia.

"Ya Indonesia Emas 2045 itu ada asumsinya. Supaya Indonesia bisa jadi 5 besar dunia dari besaran ekonominya, pertumbuhan ekonomi rata-rata tidak boleh dari kurang dari enam persen setiap tahun lalu seharusnya sampai 2045," kata HT saat menghadiri dialog kebangssan relawan Father for Gama bersama pimpinan gereja dan gembala sidang se-Jabodetabek di Jakarta Barat, Rabu (13/12/2023).

Selain itu, HT menyebut, persoalan mengenai ketimpangan sosial juga harus segera diatasi. Lapangan pekerjaan juga perlu diperluas.

"Karena kita ada bonus demografi penambahan penduduk 40 juta untuk 20 tahun ke depan. Dan mereka butuh kerjaan," lanjutnya.

