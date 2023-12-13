Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmikan 3 Terminal, Jokowi: Penting untuk Tingkatkan Konektivitas dan Mobilitas

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |21:18 WIB
Resmikan 3 Terminal, Jokowi: Penting untuk Tingkatkan Konektivitas dan Mobilitas
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Terminal Tipe A Tingkir, Terminal Paya Ilang, dan Terminal Anak Air, di Terminal Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 13 Desember 2023.

Jokowi menekankan pentingnya pembangunan sarana dan prasarana transportasi publik untuk meningkatkan konektivitas antardaerah.

“Pembangunan sarana dan prasarana transportasi ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antarkota, antardaerah, dan mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi darat,” kata Presiden.

Presiden menilai bahwa sarana dan prasarana transportasi publik tersebut akan sangat dirasakan manfaatnya saat menghadapi lonjakan penumpang. Dirinya pun memberikan contoh salah satunya saat menjelang libur hari raya dan tahun baru.

“Kalau pas enggak banyak penumpangnya gak terasa, tapi begitu ada lonjakan penumpang akan terasa seperti saat libur hari raya atau menjelang libur akhir tahun seperti sekarang ini,” ujarnya.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa Terminal Tipe A Tingkir yang berada di Kota Salatiga tersebut menghabiskan biaya pembangunan sebesar Rp34,8 miliar dengan 235 layanan bus per hari baik antarkota antarprovinsi (AKAP) maupun antarkota dalam provinsi (AKDP).

“Kemudian, Terminal Paya Ilang di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dibangun dengan biaya Rp22 miliar, melayani AKAP dan AKDP sebanyak 91 bus per hari. Dan Terminal Anak Air di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat dibangun dengan dana Rp94,8 miliar melayani 109 bus per hari,” ungkapnya.

