Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Siti Atikoh Bangga dengan Penampilan Ganjar di Debat Perdana

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |21:34 WIB
Cerita Siti Atikoh Bangga dengan Penampilan Ganjar di Debat Perdana
A
A
A

JAKARTA - Istri Calon Presidden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh merasa bangga akan penampilan sang suami di dalam debat capres perdana di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam. Menurutnya, visi-misi yang disampaikan Ganjar sangat realistis.

"Alhamdulillah saya bangga sih. Saya bangga. Kemudian memang visi-misinya sangat realistis," kata Atikoh saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Rabu (13/12/2023).

Atikoh pun optimis visi-misi itu bisa diterapkan. Apalagi, katanya, yang menyangkut penanggulangan kemiskinan dan pendidikan.

"Insya Allah nanti bisa diterapkan.terutama kalau kita bicara masalah penanggulangan kemiskinan, pendidikan itu adalah kunci utama. Pendidikan formal maupun informal," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement