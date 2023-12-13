Cerita Siti Atikoh Bangga dengan Penampilan Ganjar di Debat Perdana

JAKARTA - Istri Calon Presidden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh merasa bangga akan penampilan sang suami di dalam debat capres perdana di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam. Menurutnya, visi-misi yang disampaikan Ganjar sangat realistis.

"Alhamdulillah saya bangga sih. Saya bangga. Kemudian memang visi-misinya sangat realistis," kata Atikoh saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Rabu (13/12/2023).

Atikoh pun optimis visi-misi itu bisa diterapkan. Apalagi, katanya, yang menyangkut penanggulangan kemiskinan dan pendidikan.

"Insya Allah nanti bisa diterapkan.terutama kalau kita bicara masalah penanggulangan kemiskinan, pendidikan itu adalah kunci utama. Pendidikan formal maupun informal," ucapnya.