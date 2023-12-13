TPN Sarankan KPU Tambah Sesi Debat: 5 Menit Capres-Cawapres Saling Sanggah Bahas Satu Isu

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambahkan satu sesi debat pada debat capres-cawapres berikutnya. Satu sesi itu nantinya akan berisi debat yang membahas satu isu hingga mendapatkan kesimpulan terbaik.

Hasto menjelaskan, saran debat itu juga didapatkan dari aspirasi masyarakat khususnya kelompok pro demokrasi. “KPU itu bisa menambahkan satu sesi di mana benar-benar debat tetapi dengan kultur Indonesia,” kata Hasto di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Rabu (13/12/2023).

KPU, menurut Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, bisa memberikan satu waktu khusus yang misalnya berjumlah lima menit dalam satu tema khusus tertentu. Ketiga capres atau cawapres dalam sesi debat itu pun bisa saling menanggapi.

“Jadi saling menanggapi, jadi satu, saling menanggapi. Jadi isu itu sampai tuntas, sampai ada suatu kesimpulan mana yang terbaik,” ungkapnya.