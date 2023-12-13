Tahun Ke-7 OK OCE Program Sandiaga Uno Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja, Dilirik Dunia Global

JAKARTA - Tepat 12 Desember, Gerakan Sosial OK OCE memasuki tahun ke-7. Kiprah gerakan sosial ini masih terus fokus dalam penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan.

Iim Rusyamsi, Ketua Umum OK OCE, mengatakan, OK OCE Lahir di Jakarta, kini telah meluas hingga seluruh Provinsi di Indonesia hingga Luar Negeri.

"Selama 2023 telah menyerap kurang lebih 1.6 juta lapangan kerja baru. Beberapa hari lalu, Saya melaporkan ke Founder OK OCE, Sandiaga Uno melalukan misi dagang di Instanbul, Turki dalam perkembangan gerakan OK OCE”, ucapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, 12 Desember 2023.

Belum lama juga Perdana Menteri Malaysia Ke-9, Dato Sri Ismail Sabri Yakoob yang tertarik mengembangkan OK OCE di Malaysia, mengingat program dalam pemberdayaan UMKM.

Hal ini tentunya disambut baik oleh OK OCE Indonesia. Perkembangan gerakan sosial yang juga membuka akses pasar di Eropa melalui ESMEA Indonesia.