Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tahun Ke-7 OK OCE Program Sandiaga Uno Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja, Dilirik Dunia Global

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |21:41 WIB
Tahun Ke-7 OK OCE Program Sandiaga Uno Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja, Dilirik Dunia Global
A
A
A

JAKARTA - Tepat 12 Desember, Gerakan Sosial OK OCE memasuki tahun ke-7. Kiprah gerakan sosial ini masih terus fokus dalam penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan.

Iim Rusyamsi, Ketua Umum OK OCE, mengatakan, OK OCE Lahir di Jakarta, kini telah meluas hingga seluruh Provinsi di Indonesia hingga Luar Negeri.

"Selama 2023 telah menyerap kurang lebih 1.6 juta lapangan kerja baru. Beberapa hari lalu, Saya melaporkan ke Founder OK OCE, Sandiaga Uno melalukan misi dagang di Instanbul, Turki dalam perkembangan gerakan OK OCE”, ucapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, 12 Desember 2023.

Belum lama juga Perdana Menteri Malaysia Ke-9, Dato Sri Ismail Sabri Yakoob yang tertarik mengembangkan OK OCE di Malaysia, mengingat program dalam pemberdayaan UMKM.

Hal ini tentunya disambut baik oleh OK OCE Indonesia. Perkembangan gerakan sosial yang juga membuka akses pasar di Eropa melalui ESMEA Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187080//bank_indonesia-RtfQ_large.jpg
BI Luncurkan Insentif Kredit untuk Dorong Lapangan Kerja 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186702//purbaya-c6UA_large.jpg
Purbaya Akui Banyaknya WNI Kerja di Luar Negeri karena Pertumbuhan Ekonomi Lambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186643//kadin-8dPW_large.jpg
Jelang Rapimnas 2025, Kadin Siapkan 5 Strategi Prioritas dari Perluasan Lapangan Kerja hingga Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180471//menaker_soal_lapangan_kerja-BjKx_large.jpg
Menaker Sebut Butuh 1,5 Juta Pekerja untuk Kelola Sampah hingga Pembangkit Listrik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement