HOME NEWS NASIONAL

On The Track saat Debat Capres, Mardiono Ungkap Sosok Ganjar yang Tak Mudah Terpancing Emosi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |21:50 WIB
<i>On The Track</i> saat Debat Capres, Mardiono Ungkap Sosok Ganjar yang Tak Mudah Terpancing Emosi
A
A
A

JAKARTA - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono melihat Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo tetap on the track ketika debat perdana capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023). Ganjar konsisten dalam menyampaikan gagasan terkait tema debat malam itu.

"Jadi pertama Pak Ganjar tidak pernah terpancing ya, tetapi Pak Ganjar tetap on the track sesuai dengan gagasan dan program kerjanya. Baik itu pada bidang perekonomian, kemudian pada isu HAM, kemudian pertanian, tentu yang diikuti soal ekonomi, tentu meliputi soal lapangan kerja, soal pertanian," ucap Mardiono di Gedung High End, Komplek MNC, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

Dia juga menilai Ganjar sangat detail dan natural ketika menyampaikan gagasannya untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal tersebut membuat Ganjar tidak terpancing emosi ketika sesi tanya jawab atau saling sanggahan saat pelaksanaan debat. Sebab bedasarkan pengalamannya, Mardiono juga tidak pernah melihat Ganjar emosi ketika menyampaikan ide atau gagasannya.

'Ya tentu karena Pak Ganjar kan memang enggak pernah emosi ya, kalau saya lihat Pak Ganjar saya belum pernah lihat Pak Ganjar ada emosi," katanya.

Halaman:
1 2
      
