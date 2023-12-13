Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kumpul di Markas, TPN Ganjar-Mahfud Bahas Strategi hingga Polling Publik soal Debat Capres

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |22:09 WIB
Kumpul di Markas, TPN Ganjar-Mahfud Bahas Strategi hingga Polling Publik soal Debat Capres
Plt Ketua Umum PPP Mardiono (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan bahwa ada sejumlah topik yang telah dibahas dalam rapat rutin tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

"Khusus untuk hari ini kita pertama, untuk mengevaluasi langkah-langkah strategi politik kita antara yang sudah kita lakukan dan nanti yang akan kita lakukan. Kita akan menyesuaikan dengan dinamika politik terkini," kata Mardiono di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Tak hanya itu, kata dia, rapat juga turut membahas terkait agenda kampanye Pilpres 2024. Dalam hal ini, TPN akan meningkatkan intensitas turun ke rakyat.

Selain itu, Mardiono juga mengungkap jika rapat turut membahas soal hasil jajak pendapat (polling) serta tanggapan dari publik tentang debat capres tadi malam.

Hasilnya, cukup positif dan mendapat poin tertinggi yang ditangkap dari informasi dan polling yang telah dilakukan. "Tetapi dengan poin yang tertinggi itu tentu kita tidak boleh berhenti karena memang debat baru kita selenggarakan pada tahap yang pertama," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
