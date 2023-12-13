Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengamat: Ganjar Pranowo, Capres Paling Siap di Debat Perdana

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |22:17 WIB
Pengamat: Ganjar Pranowo, Capres Paling Siap di Debat Perdana
Ganjar Pranowo saat debat Capres (Foto: Arif Julianto)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dinilai menjadi sosok yang paling siap menghadapi debat perdana capres 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa 12 Desember 2023 kemarin.

Hal itu diungkap Pengamat Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa. Menurutnya, visi misi yang disampaikan Ganjar sangat jelas jika dibanding dengan capres lain.

"Saya rasa Ganjar lebih siap (dibanding dua capres lain), jawaban dan responsnya lebih konkret karena berdasarkan pengalaman selama memimpin daerah," kata Herry kepada MNC Portal, Rabu (13/12/2023) malam.

Herry menilai, mulai dari narasi hingga jawaban yang disampaikan Ganjar atas pertanyaan capres lain sangat jelas. Artinya, pasangan Mahfud MD itu memiliki kematangan yang cukup.

"Sejak awal, Ganjar menekankan soal konsep besar yakni integritas. Dalam konteks semiotika politik, segala apapun itu, jika tidak didasarkan dengan konsistensi atas pemikiran dan komitmen atas tindakan niscaya program dan kebijakan berjalan dengan baik pula," katanya.

"Maka, saya kira ini konklusi gagasan dari pasangan Ganjar-Mahfud," sambungnya.

(Arief Setyadi )

      
