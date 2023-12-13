Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Optimis Ganjar Menang, Kenang Momen Jokowi Kalahkan Prabowo di Pilpres

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |23:01 WIB
TPN Optimis Ganjar Menang, Kenang Momen Jokowi Kalahkan Prabowo di Pilpres
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

 

JAKARTA - Sekretaris TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa optimisme kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud semakin kuat dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Hal ini dikatakan Hasto menyinggung pelaksanaan debat perdana antar Capres yang dilaksanakan KPU RI pada Selasa 12 Desember 2023 kemarin. Dia menyampaikan, TPN menangkap respon Rakyat Indonesia terhadap pasangan nomor urut tiga ini sangat positif.

"Sehingga dari situ, tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat," kata Hasto usai rapat rutin TPN yang digelar di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Sekjen DPP PDI-Perjuangan itu pun menyinggung momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengalahkan Prabowo Subianto di kontestasi Pilpres 2014 silam. Kala itu, Prabowo disebut-sebut akan memenangkan pertarungan.

Kendati demikian, pada akhirnya, Jokowi lah yang mampu keluar sebagai pemenang. Merujuk momen tersebut, dia berkeyakinan jika pasangan Ganjar-Mahfud bisa melakukan hal yang sama.

"Kalau Pak Jokowi pada 2014 mampu mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak. Darat, udara, spiritualitasnya," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
