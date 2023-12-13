Soal Isu HAM, TPN: Pertanyaan Ganjar di Debat Capres Sangat Objektif

JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengatakan jawaban, Capres nomor urut dua Prabowo Subianto tidak tegas dalam menyelesaikan permasalah Hak Asasi Manusia (HAM). Disinggung tidak tegas, Prabowo justru menganggap pernyataan Ganjar tendensius.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jenderal (Purn) TNI Andika Perkasa, menganggap dua pertanyaan yang dilontarkan Ganjar kepada Prabowo sangat objektif terkait penyelesaian HAM di Indonesia. Sebab, Ganjar hanya ingin mengetahui jika Prabowo terpilih menjadi presiden, apa yang akan dilakukannya dalam membereskan isu HAM.

"Jadi, sebetulnya kan justru pertanyaan itu menempatkan pasangan nomor dua seandainya beliau menjadi presiden, kan itu menurut saya sesuatu pernyataan yang sangat objektif," kata Andika di Gedung High End, Komplek MNC, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

Andika menyebut, hingga kini isu soal HAM di Indonesia belum juga selesai, masyarakat tentunya ingin melihat bagaimana seorang pemimpinnya berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

"Ini adalah dua hal yang ditanyakan Mas Ganjar itu adalah masalah yang memang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya, jadi apa komitmennya itu aja. Jadi kalau dari pertanyaannya sendiri tidak ada lah yang sifatnya tendensius," katanya.

Diketahui, momen panas tersebut terjadi saat debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa 12 Desember 2023. Ganjar saat itu menanyakan kepada Prabowo terkait pembentukan pengadilan HAM dan apakah Prabowo bisa memastikan pencarian terhadap orang hilang.

“Kalau bapak (Prabowo) ada disitu apakah akan membuat pengadilan HAM? Dan akan membereskan rekomendasi DPR?, yang kedua apakah bapak akan membantu dimana kuburnya yang hilang?” tanya Ganjar kepada Prabowo di KPU RI, Selasa 12 Desember 2023.