HOME NEWS NASIONAL

Pakai Rompi Amin, UAS Dukung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024?

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |23:18 WIB
Pakai Rompi Amin, UAS Dukung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024?
Anies Baswedan dan UAS (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Ustadz kondang Ustadz Abdul Somad (UAS) bertemu dengan Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan yang berpasangan dengan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. 

Dengan memakai rompi bertuliskan Anies dan Muhaimin (Amin), UAS tampak menggandeng tangan Anies seraya mengacungkan jari telunjuknya ke atas.

Jari terlunjuk ke atas itu dimaknai sesuai dengan nomor urut pasangan Anies-Muhaimin yakni nomor urut satu. Keduanya tampak bergembira seraya banyak yang mengabadikannya dalam momen yang berlangsung di Rumah Omak, Rimbo Panjang, Kampar.

Sementara terkait kabar dukungan tersebut belum disampaikan secara resmi oleh UAS maupun Anies. Dalam pertemuan itu, UAS diketahui memberikan Anies kain songket dan tanjak.  

Anies Baswedan diketahui dengan berkampanye ke Pekanbaru, Riau, Rabu (13/12/2023). Daerah yang merupakan kampung halaman UAS. Di sana, Anies menampung aspirasi masyarakat.

“Seperti di tempat lain mereka menyuarakan tentang langkanya kebutuhan dasar, kalau disini diungkapkan soal minyak yang mereka sampaikan disini penghasil minyak dari mulai kelapa sawit sampai bahan bakar minyak. tapi justru ditempat ini merasakan kelangkaan dan itu ironi bagi sebuah tempat seperti Riau,” kata Anies dalam keterangannya saat berkampanye di GOR Pekanbaru.

