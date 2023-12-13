Debat Capres Pertama, Ganjar: Sinyal Positif, Banyak yang Membicarakannya

JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan debat Capres pertama yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Selasa 12 Desember 2023 menjadi sinyal positif baginya untuk makin dikenal publik.

Sinyal itu pun dirasakannya dari respons masyarakat yang langsung menyapanya dan menyampaikan komentar tentang debat capres yang berlangsung cukup seru.

"Tadi, saya lari pagi dengan istri, bertemu warga, banyak yang menyapa, dan membicarakan soal debat semalam. Buat Saya ini sinyal positif, saya dikenal," kata Ganjar, di Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Menurut Ganjar, debat Capres pertama merupakan pemanasan bagi ketiga Capres. Hal ini juga menjadi kesempatan masing-masing Capres bisa menyampaikan gagasan dan sikap.

"Harapan saya, para penonton menjadi tahu dari 3 capres ini mana yang bisa merepresentasikan kegelisahan rakyat, dan kemudian bisa menyelesaikan atau tidak," ujar Ganjar.

Dia menilai, sapaan masyarakat, bahkan dialog di sela-sela aktivitas olahraga paginya bersama istri, menunjukkan bahwa penjelasannya di Debat Capres Pertama dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Kalau saya bilang pemanasan ini oke buat saya. berarti penjelasan saya diterima masyarakat," ungkap Ganjar.