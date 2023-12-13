Gempa M3,5 Guncang Gunungkidul DIY

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (13/12/2023).

"Gempa Mag:3.5, 13-Dec-2023 22:15:24WIB," tulis BMKG melalui akun resminya di media sosial X.

Lokasi gempa berada pada 7.96 LS-110.51 BT. Pusat gempa 11 km Barat Laut Gunung Kidul.

Kedalaman 10 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )