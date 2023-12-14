Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Debat Capres, TPN: Kalau Enggak Ada Tendensi Namanya Percakapan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |01:30 WIB
Soroti Debat Capres, TPN: Kalau Enggak Ada Tendensi Namanya Percakapan
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto turut merespon komentar Capres Prabowo Subianto yang menyebut Capres Ganjar Pranowo tendensius dalam memberikan pertanyaan mengenai hak asasi manusia (HAM). Hasto justru menyebut bahwa tendensi dibutuhkan dalam sebuah perdebatan.

“Ya debat harus ada suatu tendensi khusus. Kalau nggak ada tendensi bukan debat, itu percakapan,” ucap Hasto di Gedung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

Sekjen Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyebut tendensi yang dimaksud ialah untuk mencari tahu apa gagasan-gagasan calon presiden lainnya dalam menjawab isu HAM. Apalagi, kata Hasto, dibawanya isu HAM terhadap Prabowo merupakan salah satu suara dari masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement