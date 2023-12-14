Soroti Debat Capres, TPN: Kalau Enggak Ada Tendensi Namanya Percakapan

JAKARTA - Sekretaris TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto turut merespon komentar Capres Prabowo Subianto yang menyebut Capres Ganjar Pranowo tendensius dalam memberikan pertanyaan mengenai hak asasi manusia (HAM). Hasto justru menyebut bahwa tendensi dibutuhkan dalam sebuah perdebatan.

“Ya debat harus ada suatu tendensi khusus. Kalau nggak ada tendensi bukan debat, itu percakapan,” ucap Hasto di Gedung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

Sekjen Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyebut tendensi yang dimaksud ialah untuk mencari tahu apa gagasan-gagasan calon presiden lainnya dalam menjawab isu HAM. Apalagi, kata Hasto, dibawanya isu HAM terhadap Prabowo merupakan salah satu suara dari masyarakat.