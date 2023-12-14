Debat Capres, TPN Tegaskan Serang Paslon Bukan Jalan Politik Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono membantah Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dengan sengaja menyerang Prabowo Subianto dalam debat perdana Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, cara menyerang bukanlah jalan politik dan strategi untuk memenangkan Ganjar pada Pilpres 2024.

“Jadi tidak dalam konteks serang dan menyerang. Kalau kemudian ada mungkin jalan politik atau langkah politik sebelah. Itu yang berbeda dengan (jalan politik) kita,” kata Mardiono di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Rabu (13/12/2023).

Dewan Pengarah TPN Ganjar-Mahfud itu menegaskan, bahwa seluruh debat yang terlaksanakan kemarin merupakan perdebatan yang membawa isu yang benar terjadi. Hal itu menurutnya juga diperlukan untuk mencari solusi dan jawaban dari sebuah permasalahan bangsa.

“Perdebatan itu kita membawa pesan publik yang selama ini kita turun ke lapangan,” kata dia.