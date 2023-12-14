Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Atikoh Ganjar Edukasi Perempuan Pentingnya Kesehatan Bentuk Keluarga Kuat

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |03:30 WIB
Atikoh Ganjar Edukasi Perempuan Pentingnya Kesehatan Bentuk Keluarga Kuat
Atikoh Ganjar (Foto: Ist/Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mengatakan, perempuan sehat akan membentuk keluarga yang kuat. Untuk itu, ia bertekad memberikan edukasi kesehatan pada perempuan. 

Hal itu diungkap Atikoh saat mengunjungi pemeriksaan kesehatan bertajuk 'Ibu Sehat Keluarga Kuat', di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2023).

Adapun pemeriksaan kesehatan yang tersedia mencakup ukur tensi, suhu tubuh, serta konsultasi kesehatan dengan dokter. Atikoh berharap dengan ini warga bisa lebih sadar akan kesehatannya.

"Ini bisa jadi deteksi awal, sehingga kalau misal ada diagnosis lebih awal kan treatment-nya lebih mudah," ucap Atikoh.

Selain itu, Atikoh juga sempat berdialog dengan ibu dua anak bernama Karni. Sambil berinteraksi dengan warga Wonogiri itu, Atikoh sekaligus membahas isu stunting.

"Karena stunting terkait dengan SDM, kita kan ingin mewujudkan Indonesia emas, tapi mulai awalnya dari SDM," ucapnya.

Ibu dari Zinedine Alam Ganjar itu menegaskan, seorang perempuan harus menjaga kesehatan dirinya. Terutama calon ibu muda. Sebab, jika seorang ibu sehat, maka akan berpengaruh pada janin yang dikandungnya.

"Karena kalau stunting, itu berarti tidak reversibel, jadi benar-benar harus dijaga. Dimulai sejak calon ibu mau menikah, harus mendapat edukasi," katanya.

