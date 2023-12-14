Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Tewas Gantung Diri di Cilincing Diduga Depresi Persoalan Keluarga

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |06:01 WIB
Pria Tewas Gantung Diri di Cilincing Diduga Depresi Persoalan Keluarga
Pria gantung diri di Cilincing, Jakarta Utara (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Cilincing tengah melakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat laki-laki yang gantung diri di Jalan Sungai Kendal BKT RT 04 / RW 08 kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu (13/12/2023).

Kapolsek Cilincing Kompol Fernando Saharta Saragih mengatakan bahwa dari penyelidikan yang dilakukan petugas di lapangan, diketahui identitas mayat pria tersebut berinisial ADHW (43) yang tinggal di wilayah Koja.

Adapun penemuan ini bermula saat saksi TPU (38) yang merupakan sopir angkot Jak Lingko sedang menuju pangkalan di BKT Rorotan yang berada di dekat TKP menemukan adanya sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan.

"Saksi mencoba mendekati sepeda motor tersebut dan melihat ada orang yang menggantungkan diri di pohon ceri. Saksi mengajak rekannya untuk mengecek dan memastikan bahwa korban sudah meninggal dunia," Kata Fernando saat dikonfirmasi.

Melihat pria tersebut telah meninggal, kedua saksi langsung melapor ke Ketua RT setempat dan memberikan informasi kepada Polisi. Menurut Fernando, dari hasil pemeriksaan tim identifikasi bahwa tidak ditemukan tanda atau bekas penganiayaan.

"Pada leher korban terdapat luka lecet bekas jeratan tali tambang dan lidah korban menjulur keluar. Korban diduga melakukan bunuh diri karena stress / Depresi (permasalahan keluarga), hal ini dibuktikan dari isi chat pada HP milik korban dengan istri korban," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
