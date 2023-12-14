Terekam CCTV, Ayah Sadis Banting Anak hingga Tewas di Penjaringan

Ayah aniaya anak hingga tewas di Penjaringan, Jakarta Utara (Foto: Tangkapan layar)

JAKARTA - Seorang ayah banting anak kandungnya sendiri hingga tewas di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 13 Desember 2023. Aksi tersebut terekam kamera kamera pengawas atau CCTV.

Diduga pelaku tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun karena kesal saat anaknnya bermain sepeda menyerempet anak tetangga.

Dari rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih berusia 10 tahun.

Pelaku menghampiri anak kandungnya yang sedang bermain dengan teman sebayanya. Lalu pelaku berinisial U memaksa anaknya untuk pulang sambil memukul wajah dan menendang korban hingga terjatuh.

Belum puas pelaku kemudian mengangkat anaknya yang terjatuh dan membanting korban ke aspal jalan hingga pingsan.

Pada Rabu malam, saat ditemui di lokasi kejadian, pengurus RT, Rohman mengatakan, kejadian itu bermula saat korban Kurniawan berusia 10 tahun bermain sepeda dan tiba-tiba menyerempet anak tetangga. Orangtua anak yang diserempet memarahi korban.