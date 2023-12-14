Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Produksi Video Porno di Jaksel, Polisi Bakal Kembali Periksa Talent

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |06:05 WIB
Kasus Produksi Video Porno di Jaksel, Polisi Bakal Kembali Periksa Talent
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya, bakal kembali memanggil talent rumah produksi yang diduga produksi konten porno di Jakarta Selatan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak memastikan bakal kembali memanggil para talent tersebut.

"Pasti (Kembali diperiksa)," kata Ade, Kamis (14/12/2023).

"Hasil gelar nanti akan kita update berikutnya dan tindaklanjut pemanggilan," tambahnya.

Diketahui, ada 16 talent yang telah diperiksa pihak Ditreskrimsus PMJ dalam kasus dugaan produksi konten porno. Diantaranya sebanyak 11 wanita dan 5 pria talent yang telah diperiksa pihaknya.

"Pemeriksaan terhadap 11 orang talent wanita dan 5 orang talent pria dalam pembuatan film dewasa tersebut telah dilakukan pemeriksaannya," ujarnya.

Sedangkan satu talent lainnya yang berinisial SE telah ditahan pihaknya. Untuk 12 orang itu termasuk tersangka SE yang sudah kita lakukan penahanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191821//polisi-pn36_large.jpg
Hari Natal, Polisi Jaga Objek Wisata hingga Gelar Patroli Skala Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191734//kabid_humas_polda_metro_jaya-q3pA_large.jpg
Polda Metro Imbau Warga Tak Nyalakan Kembang Api saat Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191688//polda_metro_sterilisasi_gereja_jelang_natal-PlwE_large.jpg
Jelang Natal, Polda Metro Kerahkan Jibom hingga Anjing K9 Sterilisasi Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191677//polda_metro_bongkar_pengoplosan_elpiji-EsAI_large.jpg
Polda Metro Bongkar Pengoplosan Elpiji, 3 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191282//kapolda_metro_jaya_irjen_pol_asep_edi_suheri_menerjunkan_5044_personel_gabungan_untuk_pengamanan_nataru-bWV1_large.jpg
Polda Metro Jaya Kerahkan 5.044 Personel Gabungan untuk Pengamanan Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191262//polda_metro_jaya_ungkap_kasus_narkoba-qOvM_large.jpg
Polda Metro Ungkap 1.517 Kasus Narkoba Selama 3 Bulan, 387 Kg Narkoba Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement