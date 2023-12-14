Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banting Anak hingga Tewas, Pria di Penjaringan Ditangkap

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |07:34 WIB
Banting Anak hingga Tewas, Pria di Penjaringan Ditangkap
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video beredar di sosial media yang memperlihatkan aksi penganiayaan seorang ayah bernama Usman (44) terhadap anak kandungnya K alias Awan (10) di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu (14/12/2023).

Berdasarkan rekaman CCTV yang didapat, aksi penganiayaan ini terjadi saat sang anak sedang bermain dengan teman sebaya di tengah gang wilayah RT 022 RW 017. Usman kemudian meminta anaknya berdiri sambil memukul anaknya beberapa kali.

Ketika korban Awan sudah berdiri, Usman kembali memukul wajah sang anak. Belum puas disitu, Usman kemudian menendang tubuh anak ketiga dari empat bersaudara itu hingga korban tersungkur.

Dengan amarahnya yang semakin memuncak, Usman mengangkat tubuh sang anak dan membantingnya di jalanan. Korban sempat tak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari hidungnya usai dibanting pelaku.

Setelah melakukan penganiayaan, pelaku bersama dengan warga sekitar sempat melarikan korban ke rumah sakit di wilayah Teluk Gong, Penjaringan. Namun tidak lama kemudian nyawa korban tak tertolong.

Pengurus RT setempat, Rohman mengungkapkan bahwa di lokasi kejadian, terdapat beberapa warga yang melihat. Warga tidak mengira, apa yang dilakukan oleh Usman tega membanting buah hatinya tersebut.

