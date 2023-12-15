Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Pastikan Kecukupan Alokasi Bahan Bakar di SPBN

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |06:53 WIB
Ganjar Pranowo Pastikan Kecukupan Alokasi Bahan Bakar di SPBN
Ganjar Pranowo/Foto: Istimewa
 JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan kecukupan alokasi bahan bakar di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), untuk meningkatkan produktivitas nelayan di seluruh Indonesia. Selain itu, antrean panjang dalam pengisian bahan bakar juga akan dipangkas.

"SPBN adalah pom bensin khusus untuk para nelayan. Bisa kita tingkatkan alokasi bahan bakarnya, kita hidupkan kembali," kata Ganjar saat bertemu para nelayan di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023).

 BACA JUGA:

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga akhir tahun 2022, jumlah nelayan di seluruh Indonesia mencapai 1,27 juta orang. Jumlah itu berkurang sekitar 5,22% dibandingkan tahun 2021, yang sebesar 1,34 juta orang.

Sementara itu, sebaran nelayan, berdasarkan data Kemendagri, paling banyak di Provinsi Jawa Timur, di mana hingga akhir tahun 2022 jumlahnya mencapai 131.844 orang. Di Jawa Tengah sebanyak 114.229 orang, disusul Sulawesi Selatan 103.849 orang.

 BACA JUGA:

Jumlah nelayan di Sumatera Utara menduduki peringkat keempat yaitu 88.837 orang, Sulawesi Tenggara (64.911 orang), Aceh (55.591 orang), dan Jawa Barat (55.187 orang), termasuk di Babelan.

Ganjar mengatakan, selama ini alokasi bahan bakar di setiap wilayah, khususnya di daerah pesisir adalah berbasis data. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, membutuhkan pasokan bahan bakar setiap hari untuk melaut. Namun, produktivitasnya akan terganggu apabila pasokan bahan bakar tidak mencukupi.

"Yang dibutuhkan, sekali lagi data jumlah nelayan. Kalau kemudian mereka itu sudah jelas jumlahnya, dia profesinya nelayan, maka beban BBM-nya bisa dialokasi sesuai kebutuhan," ujarnya.

