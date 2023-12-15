Para Perempuan Cantik Kediri Bunuh Diri Massal Usai Serangan Gabungan Mongol-Raden Wijaya

SERANGAN gabungan pasukan Mongol dan Raden Wijaya Kerajaan Kediri berbuntut panjang. Istana Daha Kediri pun jatuh, Jayakatwang yang menjadi raja pun dibuat kaget dengan serangan gabungan itu.

Pejabat istana Kerajaan Kediri pun banyak yang tewas dalam serangan itu, tak terkecuali Jayakatwang yang sempat melakukan pemberontakan penyerangan ke Kertanagara di Kerajaan Singasari. Kematian Jayakatwang dan sejumlah pejabat istana memberi efek domino kepada para istri dan anak perempuannya.

BACA JUGA:

Ratu Kediri dan putrinya yang cantik jelita memilih mengakhiri hidupnya daripada harus menjadi tahanan perang. Mereka melakukan bunuh diri massal mendengar kekalahan Kediri dari gabungan pasukan Mongol dan Pangeran Wijaya.

Di sisi lain Pesta pun digelar oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Shih-Pi, tetapi di sisi lain Pangeran Wijaya dan Arya Wiraraja yang sedang beristirahat usai peperangan mencoba menyusun rencana selanjutnya, sebagaimana dikutip dari "Gayatri Rajapatni : Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit" dari Earl Drake.

BACA JUGA:

Kidung Harsa Wijaya menceritakan keputusan Pangeran Wijaya untuk segera menyelamatkan Gayatri yang masih berada di istana Daha. Ia cemas Gayatri akan dibawa oleh pasukan Mongol.

Sesampainya di depan keraton, ia melihat halaman bagian depan keraton penuh sesak dengan mayat - mayat. Suasana memilukan juga terlihat di dalam keraton Ratu Kediri atau istri Jayakatwang dan putrinya Ratna Kesari juga terlihat jasadnya di sana.

Dari sekian banyak perempuan yang berada di dalam istana, hanya Gayatri-lah yang masih hidup. Ia pun menjemput Gayatri dengan memerintahkan Lembu Peteng, Jaren Waha, dan Amarajaya untuk mengambil Gayatri dari Daha.