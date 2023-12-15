Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Para Perempuan Cantik Kediri Bunuh Diri Massal Usai Serangan Gabungan Mongol-Raden Wijaya

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |07:46 WIB
Para Perempuan Cantik Kediri Bunuh Diri Massal Usai Serangan Gabungan Mongol-Raden Wijaya
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

SERANGAN gabungan pasukan Mongol dan Raden Wijaya Kerajaan Kediri berbuntut panjang. Istana Daha Kediri pun jatuh, Jayakatwang yang menjadi raja pun dibuat kaget dengan serangan gabungan itu.

Pejabat istana Kerajaan Kediri pun banyak yang tewas dalam serangan itu, tak terkecuali Jayakatwang yang sempat melakukan pemberontakan penyerangan ke Kertanagara di Kerajaan Singasari. Kematian Jayakatwang dan sejumlah pejabat istana memberi efek domino kepada para istri dan anak perempuannya.

 BACA JUGA:

Ratu Kediri dan putrinya yang cantik jelita memilih mengakhiri hidupnya daripada harus menjadi tahanan perang. Mereka melakukan bunuh diri massal mendengar kekalahan Kediri dari gabungan pasukan Mongol dan Pangeran Wijaya.

Di sisi lain Pesta pun digelar oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Shih-Pi, tetapi di sisi lain Pangeran Wijaya dan Arya Wiraraja yang sedang beristirahat usai peperangan mencoba menyusun rencana selanjutnya, sebagaimana dikutip dari "Gayatri Rajapatni : Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit" dari Earl Drake.

 BACA JUGA:

Kidung Harsa Wijaya menceritakan keputusan Pangeran Wijaya untuk segera menyelamatkan Gayatri yang masih berada di istana Daha. Ia cemas Gayatri akan dibawa oleh pasukan Mongol.

Sesampainya di depan keraton, ia melihat halaman bagian depan keraton penuh sesak dengan mayat - mayat. Suasana memilukan juga terlihat di dalam keraton Ratu Kediri atau istri Jayakatwang dan putrinya Ratna Kesari juga terlihat jasadnya di sana.

Dari sekian banyak perempuan yang berada di dalam istana, hanya Gayatri-lah yang masih hidup. Ia pun menjemput Gayatri dengan memerintahkan Lembu Peteng, Jaren Waha, dan Amarajaya untuk mengambil Gayatri dari Daha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement