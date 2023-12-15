TPN Ganjar-Mahfud Tanggapi Reaksi Gibran: Mungkin Lupa Dia Cawapres

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjatuhkan teguran kepada Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka lantaran bersikap tak pantas saat debat Calon Presiden (Capres), Selasa 12 Desember 2024, malam.

Merespons itu, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim melihat sikap Gibran didasari atas spontanitas belaka.

"Kami melihat ini sebagai spontanitas Gibran," kata Chico saat dihubungi, Jumat (15/12/2023).

Ia merasa, Gibran bertindak seperti itu baru kali pertama mengikuti debat. Alhasil, Chiko memperkirakan, Gibran tak dapat mengendalikan emosinya.

"Mungkin karena baru pertama kali ikut acara seperti ini, sehingga adrenalinnya naik dan tidak terkontrol. Mungkin lupa bahwa ada larangan untuk lakukan itu. Mungkin juga lupa bahwa dia calon wakil presiden," tuturnya.