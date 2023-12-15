Sejarah dan Asal Usul Serpong, Dulunya Hutan Gelap Kini Berwajah Kawasan Elit

JAKARTA - Sejarah dan asal usul Serpong, dulunya hutan gelap kini berwajah kawasan elit. Apalagi wilayah yang masuk Tangerang Selatan ini punya perumahan mewah dengan harga cukup fantastis dengan berbabagi faislitas.

Berikut ini sejarah dan asal usul Serpong, dulunya hutan gelap kini berwajah kawasan elit:

Sejarah Serpong dulunya adalah hutan karet yang gelap gulita serta memiliki jalanan yang tidak beraspal. Sehingga saat musim hujan, kawasan ini berubah menjadi kubungan air.

Sedangkan, pada siang hari banyaknya debu di kawasan tersebut dikarenakan masih sangat gersang serta jarang ada pembangunan hanya dilewati oleh beberapa kontainer yang mengangkut bahan-bahan pokok atau lainnya.

Perubahan signifikan dimulai pada tahun 1989 ketika pembangunan Bumi Serpong Damai (BSD) dimulai oleh Ciputra. BSD dianggap sebagai kota mandiri yang memiliki luas izin lokasi hingga 6.000 hektar.

Selain dibangun pemukiman, kawasan ini dibangun pusat pendidikan, perkantoran, dan perbelanjaan. Pembangunan di kawasan ini terus berkembang dan aksesibilitasnya semakin baik.