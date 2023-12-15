Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi : Kota di Indonesia Tak Ada yang Spesifik Memiliki Kekuatan dan Diferensiasi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |09:46 WIB
Jokowi : Kota di Indonesia Tak Ada yang Spesifik Memiliki Kekuatan dan Diferensiasi
Presiden Joko Widodo (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kota-kota di Indonesia tidak ada yang memiliki kekuatan atau perbedaan yang lebih antara satu dengan yang lainnya.

"Dan kita tahu kota-kota di Indonesia tidak ada yang spesifik memiliki kekuatan dan diferensiasi dibandingkan kota-kota, perbedaan-perbedaan dengan kota-kota lainnya," kata Jokowi dalam sambutannya pada Munaslub APEKSI 2023, Bogor, Jumat (15/12/2023).

Jokowi mengatakan semua kota, harus memiliki rencana besar kotanya masing-masing. Menurutnya, setiap kota di Indonesia memiliki keunggulannya masing-masing.

"Sering saya sampaikan, mestinya setiap kota itu punya perbedaan-perbedaan. Karena unggulannya semuanya memiliki," kata Jokowi.

Jokowi pun meminta kepada pemerintah kota untuk membuat dan memiliki desain arsitektur kotanya masing-masing.

"Sehingga saya titip yang pertama desain arsitektur kota itu semua kota harus memiliki tetapi lebih detil lagi. Harus ada detil engineeringnya sehingga jelas ini kota ini nanti kota 2050 akan menjadi kota apa," kata Jokowi.

Dirinya menyebut keunggulan-keunggulan kuat dari masing-masing kita akan memunculkan karakter kota tersebut.

Halaman:
1 2
      
