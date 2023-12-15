Game Marvel's Blade Segera Rilis, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates!

JAKARTA - Untuk merayakan ulang tahun Blade yang ke-50, Marvel Entertainment mengonfirmasi bahwa game terbarunya Marvel's Blade sedang dikembangkan oleh Bethesda Softworks dan Arkane Lyon.

Arkane Lyon baru saja memulai pengembangan game yang akan menampilkan cerita orisinal dengan gameplay imersif khas studio dan narasi kelas dunia.

Sebelumnya pada festival The Game Awards 2023, Marvel Games telah mengumumkan bakal bekerjasama dengan Bethesda untuk membuat game Marvel's Blade.

Game ini akan dikembangkan oleh studio Arkane Lyon yang terkenal dengan karyanya Dishonored dan Deathloop.