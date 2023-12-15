Ganjar Ziarah ke Makam Syekh Quro di Karawang, Pengurus Masjid Mengaku Bangga

KARAWANG – Calon presiden 2024 Ganjar Pranowo berziarah ke makam Syekh Quro usai menjalankan salat Jumat di komplek Masjid Agung Karawang, Jumat (15/12/2023).

Pengurus Masjid Agung Syekh Quro Karawang, H Ceceng Syarif Husain mengaku bangga bisa bersilaturahmi dengan Ganjar sekaligus berziarah ke makam leluhur.

"Kami bangga karena Pak Ganjar, salah satu capres bisa bersilaturahmi. Tadi salat Jumat berjamaah dan berziarah ke makam Syekh Quro yang berada di komplek masjid ini," katanya.

Menurutnya, kehadiran mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menunjukkan bahwa Ganjar adalah sosok yang taat agama dan menghormati ulama, terutama leluhur.

"Iya beliau orang yang taat agama. Dan beliau punya kepedulian terhadap para leluhur," ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan, Syekh Quro memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Karawang pada abad ke-14.