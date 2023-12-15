Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Ziarah ke Makam Syekh Quro di Karawang, Pengurus Masjid Mengaku Bangga

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |15:22 WIB
Ganjar Ziarah ke Makam Syekh Quro di Karawang, Pengurus Masjid Mengaku Bangga
A
A
A

KARAWANG – Calon presiden 2024 Ganjar Pranowo berziarah ke makam Syekh Quro usai menjalankan salat Jumat di komplek Masjid Agung Karawang, Jumat (15/12/2023).

Pengurus Masjid Agung Syekh Quro Karawang, H Ceceng Syarif Husain mengaku bangga bisa bersilaturahmi dengan Ganjar sekaligus berziarah ke makam leluhur.

"Kami bangga karena Pak Ganjar, salah satu capres bisa bersilaturahmi. Tadi salat Jumat berjamaah dan berziarah ke makam Syekh Quro yang berada di komplek masjid ini," katanya.

Menurutnya, kehadiran mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menunjukkan bahwa Ganjar adalah sosok yang taat agama dan menghormati ulama, terutama leluhur.

"Iya beliau orang yang taat agama. Dan beliau punya kepedulian terhadap para leluhur," ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan, Syekh Quro memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Karawang pada abad ke-14.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement