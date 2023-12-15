Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saat Cinta Noni Belanda Menggebu-Gebu kepada Budak Ayahnya Untung Surapati

Ilustrasi/Foto: Wikipedia
JAKARTA - Asmara percintaan terlarang Untung Surapati dengan noni cantik asal Belanda terpentok jabatan. Hal itu lantas membuat Untung Surapati bersama sang kekasih lantas menjalin hubungan diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun.

Merangkum berbagai sumber, berikut ini kisah asmara percintaan terlarang Untung Surapati budak yang kepincut noni cantik Belanda.

Cinta terlarang budak dan tuan putri

Untung Surapati dikenal sebagai sosok pahlawan yang sempat menjadi budak VOC di masa penjajahan Belanda sejak kecil. Tepat diumur 7 tahun, Untung dijual oleh kapten Van Berber dari Makassar pada Kapten Moor untuk menjadi budak selama 13 tahun.

Lalu tepat di umur 20 tahun, Untung kembali lagi menjadi budak petingi VOC bernama Edele Heer Moor . Rupanya kehadiran Untung Surapati menjadi budak membuat bisnis petinggi VOC itu menjadi ramai serta mendatangkan keuntungan besar. Mulai dari situlah Untung Surapati mulai diangkat menjadi anak emas kepercayaan Edele Heer Moor.

Momen tersebut secara tidak langsung sontak membuka kisah asmaranya dengan perempuan asal Belanda yang merupakan putri sang majikan Edele Heer Moor bernama Suzzane.

Saking percayanya sang majikan rupanya membuat Untung perlahan mulai mendekati sang putri majikan hingga keduanya memiliki benih-benih asmara.

Di hati Suzanne, sosok Untung telah mencuri hatinya.

Bara asmara yang meledak-ledak di hati Suzanne membuatnya cinta mati kepada budak ayahnya tersebut. Saking cintanya, Suzanne rela memberikan apa pun yang diminta Untung Surapati.

Kondisi tersebut lantas membuat Untung Surapati dan Suzzane jatuh cinta bahkan sempat menjalin kasih secara diam-diam. Lantas seiring berjalannya waktu rupana hubungan backstreet tersebut terbongkar oleh sang majikan Edele Heer Moor.

