Evaluasi Debat Perdana Capres-Cawapres 2024, KPU Buka Opsi Pakai Podium

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan mengevaluasi kekurangan pada pelaksanaan debat calon presiden (capres) perdana yang telah diselenggarakan pada 12 Desember 2023. Debat selanjutnya akan diikuti calon wakil presiden (Cawapres) pada Jum'at (22/12/2023).

Komisioner KPU, August Mellaz mengatakan, opsi pengadaan podium di panggung debat akan menjadi pembahasan pihaknya. Nantinya jika memang diperlukan hal tersebut akan direalisasikan dalam debat ke-dua.

"Podium sama meja beda loh, Ini kita bicarakan," ucap Mellaz kepada wartawan, Jumat (15/12/2023).

Dalam pelaksanaan debat perdana, sempat menjadi sorotan karena ketiga capres berdiri tanpa podium, seolah-olah seperti orang yang sedang di strap. Dia mengaku setiap selesai pelaksanaan debat segala bentuk kekurangan yang sifatnya teknis juga akan dilakukan evaluasi.

"Yang jelas ada beberapa hal, misalnya kami akan optimalkan, satu, tim paslon terkait tata tertib. Jadi nanti akan ada lebih memperkuat koordinasi antar LO, LO nya KPU dengan tim paslon dalam rangka pendukung segala macam," katanya.

"Nah itu untuk debat kedua, ketiga, keempat dan kelima mungkin problem-problem semacam itu mungkin bisa dikurangi karena tidak dilaksanakan di kantor KPU," sambungnya.

Diketahui, debat Capres dan Cawapres 2024 akan berlangsung di di Jakarta. Debat pertama berlangsung di gedung KPU RI dengan konsep Townhall.