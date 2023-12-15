Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Kedua Cawapres, KPU Akan Ganti Panelis

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |16:18 WIB
Debat Kedua Cawapres, KPU Akan Ganti Panelis
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengubah para panelis dalam debat ke-2 calon wakil presiden (Cawapres) yang akan diselenggarakan pada 22 Desember 2023. Komisioner KPU August Mellaz menyebut perubahan nama panelis karena mengikuti tema yang akan pakai.

"Ya tentu (panelis) berubah, berbeda begini, karena kan isunya berubah," ucap Mellaz, Jum'at (15/15/2023).

Namun, KPU belum mengumumkan siapa saja nama-nama yang akan dipilih untuk menjadi panelis debat kedua itu. Dia hanya menegaskan kalau mekanisme, panelis akan dikarantina dua hari sebelum pelaksanaan debat, seperti yang dilakukan pada debat perdana waktu itu.

"Belum, nanti segera kita putuskan, gini kalau kami punya timeline, misalnya kalau kita ngukur tanggal 22 Desember pelaksanaan untuk debatnya maka kalau lihat pola kemarin, paling tidak dua hari sebelumnya panelis karantina kan begitu," katanya.

Halaman:
1 2
      
