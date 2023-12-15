Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Keunggulan Program KTP Sakti Capres Ganjar Pranowo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |16:25 WIB
Ini Keunggulan Program KTP Sakti Capres Ganjar Pranowo
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo bakal meluncurkan program KTP Sakti jika terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029. Keunggulan dari program itu pun para penerima manfaat cukup menggunakan KTP tanpa kartu lainnya.

Ganjar mencontohkan jika seorang petani memiliki tanah dua hektar maka akan mendapatkan subsidi bantuan dari pemerintah. Petani tersebut tinggal membawa KTP untuk menerima manfaat tersebut.

"Kang Norman petani, mohon maaf, umpama kang Norman masuk kategori miskin, maka kang Norman berdasarkan data yang ada di KTP, satu profesinya petani, pasti kita tahu, punya tanah atau tidak. Kalau tidak punya tanah sendiri, masuknya penggarap, kalau penggarap, nanti dia berapa luasannya," ucap Ganjar ketika memaparkan program KTP Sakti di Kabupaten Bekasi, beberapa waktu yang lalu.

"Kalau petani yang dapat subsidi maksimum 2 hektar, maka di data itu kang norman akan mendapat alokasi," sambungnya.

Ganjar menjelaskan, lewat KTP yang saat ini telah dimiliki masyarakat, nantinya pemerintah akan mendata keluarga miskin yang berhak menerima bantuan.

Hanya dengan menggunakan KTP, lanjut dia, penerima manfaat bisa mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah seperti, program keluarga harapan (PKH), layanan kesehatan, dan akses pendidikan.

