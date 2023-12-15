Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Kronologi Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |19:34 WIB
Ini Kronologi Kecelakaan Bus di Tol Cipali
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Kecelakaan bus terjadi di Kilometer (KM) 73 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (15/12) sore. Bus diduga terguling hingga akhirnya menabrak pagar pengamanan jalan.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan, bus itu menampung 20 orang dan datang dari arah Cirebon menuju Jakarta. Di lokasi kecelakaan, pengemudi diduga kurang mengantisipasi hingga menyebabkan oleng.

“Saat melaju dijalan yang menikung ke kiri diduga pengemudi kurang antisipasi sehingga kendaraan oleng,” ucap Ibrahim Tompo dalam keterangannya, Jumat (15/12/2023).

Saat oleng, pengemudi diduga tidak dapat mengendalikan busnya. Bus yang tak terkendali itu akhirnya menabrak pembatas jalan.

Halaman:
1 2
      
