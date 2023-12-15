Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Polisi Olah TKP

JAKARTA - Sebuah bus PO Handoyo mengalami kecelakaan terguling di Kilometer (km) 73 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), wilayah Kabupaten Purwakarta, Jumat (15/12/2023) sekitar pukul 17.00 WIB.

Kasubdit Penegakkan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Jabar AKBP Wira menyebutkan saat ini pihaknya tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.

“Kita belum bisa mastikan, kita olah TKP dulu baru bisa memastikan penyebab kecelakaan, kita masih penyelidikan,” kata Wira kepada wartawan.