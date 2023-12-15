Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diberi Kejutan oleh Ribuan Santri di Bekasi, Ini Harapan Alam Ganjar di Ultah ke-22

MNC Portal , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |19:38 WIB
Diberi Kejutan oleh Ribuan Santri di Bekasi, Ini Harapan Alam Ganjar di Ultah ke-22
Alam Ganjar HUT ke-22 (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Putra tunggal pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar mendapatkan kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-22 di Pondok Pesantren Nurul Huda, Bekasi, Jawa Barat (14/12).

Saat kedatangannya di Ponpes tersebut, Alam Ganjar sudah disambut dan diteriaki oleh penggemarnya yang didominasi oleh santriwati, "Alam Ganjaar!," teriakan para santri.

Seusai mengisi kegiatan sholawat kebangsaan bersama Ganjar Pranowo dan Siti Atiqoh, Alam pun diberikan kejutan dengan kue ulang tahun dan hadiah dari para santri.

Perayaan ulang tahun makin meriah dengan kembang api yang menghiasi langit malam tersebut.

Alam pun mengaku senang atas kejutan ulang tahunnya yang diterima.

"Luar biasa, pertama kali bareng bapak dan ibu ke pasantren ini langsung disambut hangat sampai ada kembang api, petasan dan segala macem," kata Alam.

Tak muluk-muluk, Alam berharap di usianya yang ke-22 tahun dirinya ingin lebih baik, bermanfaat untuk orang banyak dan berkontribusi terhadap lingkungan.

"Semoga jadi individu yang lebih baik bermanfaat untuk keluarga dan semuanya, engga muluk-muluk yang penting jadi lebih baik," jawab Alam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement