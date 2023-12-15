Diberi Kejutan oleh Ribuan Santri di Bekasi, Ini Harapan Alam Ganjar di Ultah ke-22

BEKASI - Putra tunggal pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, Muhammad Zinedine Alam Ganjar mendapatkan kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-22 di Pondok Pesantren Nurul Huda, Bekasi, Jawa Barat (14/12).

Saat kedatangannya di Ponpes tersebut, Alam Ganjar sudah disambut dan diteriaki oleh penggemarnya yang didominasi oleh santriwati, "Alam Ganjaar!," teriakan para santri.

Seusai mengisi kegiatan sholawat kebangsaan bersama Ganjar Pranowo dan Siti Atiqoh, Alam pun diberikan kejutan dengan kue ulang tahun dan hadiah dari para santri.

Perayaan ulang tahun makin meriah dengan kembang api yang menghiasi langit malam tersebut.

Alam pun mengaku senang atas kejutan ulang tahunnya yang diterima.

"Luar biasa, pertama kali bareng bapak dan ibu ke pasantren ini langsung disambut hangat sampai ada kembang api, petasan dan segala macem," kata Alam.

Tak muluk-muluk, Alam berharap di usianya yang ke-22 tahun dirinya ingin lebih baik, bermanfaat untuk orang banyak dan berkontribusi terhadap lingkungan.

"Semoga jadi individu yang lebih baik bermanfaat untuk keluarga dan semuanya, engga muluk-muluk yang penting jadi lebih baik," jawab Alam.