HOME NEWS NASIONAL

Pos TNI di Maybrat Sorong Diserang KKB, Satu Prajurit Tertembak

Chanry Andrew S , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |19:49 WIB
Pos TNI di Maybrat Sorong Diserang KKB, Satu Prajurit Tertembak
Prajurit TNI tertembak KKB (foto: dok ist)
A
A
A

SORONG - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kerap mengklaim diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Kodap IV Sorong Raya pimpinan Zet Fatem melakukan penyerangan terhadap sebuah Pos TNI Satgas Yonif 133 Yudha Sakti, di kampung Sorry, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Jumat (15/12/2023).

Dari informasi yang diterima, penembakan dilakukan oleh KKB sebanyak lima kali dimana mengakibatkan seorang anggota Satgas Yonif 133/YS terkena tembakan dibagian bahu bagian atas sebelah kiri.

Kapendam XVIII Kasuari, Letkol Inf Syawaluddin yang dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Iya benar, telah terjadi kejadian tersebut (penembakan)," ungkap Kapendam, Jumat (15/12/2023) sore.

Lebih lanjut Kapendam menjelaskan, kronologis kejadian penembakan tersebut terjadi pada hari Jum'at (15/12/2023) sekitar pukul 10.40 WIT.

"Kejadian terjadi bertempat di Pos Satgas 133/YS (Pos Sorry) jalan Kampung Sorry, Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, telah terjadi aksi penyerangan terhadap Pos Satgas Yonif 133/YS dengan 5 kali tembakan," bebernya.

Penembakan tersebut disinyalir dilakukan oleh kelompok TPNPB -OPM Kodap IV Sorong Raya wilayah Maybrat pimpinan Zet Fatem yang mengklaim dirinya sebagai Komandan Batalion Buaya.

