Bertemu Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia, Ganjar Dapat Wayang Penuh Makna

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyempatkan diri bertemu Dalang Darsa Wibiksana yang merupakan Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Jawa Barat, di Sanggar Genta Manah, Dusun Jenebin, Desa Purwadana, Telukjambe Timur, Karawang, Jumat (15/12/2023). Dalam kunjungannya Ganjar diberikan wayang golek tokoh Satria dari Dalang Darsa.

Setibanya di lokasi, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu langsung diajak ke lantai 2 sanggar tersebut, sambil diperlihatkan kolek wayang milik Dalang Darsa. Agar selalu mengingat dirinya, Dalang Darsa memberikan wayang golek tokoh Satria kepada Capres berambut putih itu.

“Saya akan memberikan suatu kenang-kenangan ke Pak Ganjar yakni Wayang Satria,” kata Dalang Darsa.

Ia menjelaskan, wayang tokoh Satria itu memilki makna yakni adil dan bijak, agar nantinya jika terpilih sebagai presiden di tahun 2024, mampu membawa amanah kepada negara serta bangsa.

“Yang dibuat Satria itu maknanya bahwa itu harus adil dan bijak. Karena harus membawa amanah kepada negara dan bangsa,” tutur Dalang Darsa.

Dia mengatakan, saat duduk sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar adalah sosok pemimpin yang memiliki kepedulian tinggi terhadap seni budaya. Namun, dia berharap kepedulian itu akan dilanjutkan Ganjar ketika nantinya jadi presiden.

“Ya dia mencintai (seni dan budaya) dan mudah-mudahan dia tidak lupa dengan situasi ini, nanti dikenang ketika menjadi RI 1 (Presiden),” ujar dia.