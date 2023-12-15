Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ungkap Manfaat KTP Sakti, Ganjar: Rakyat Jauh Lebih Mudah Gunakan Identitas Tunggalnya

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |20:08 WIB
Ungkap Manfaat KTP Sakti, Ganjar: Rakyat Jauh Lebih Mudah Gunakan Identitas Tunggalnya
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

KARAWANG - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkap manfaat terpenting yang akan dirasakan masyarakat Indonesia lewat program kerja 'KTP Sakti' yang akan dilaksanakannya apabila terpilih sebagai Presiden di 2024 mendatang.

Ganjar menyebut, KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini. Karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.

“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” kata Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023).

Menurut dia, dengan KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu Identitas saja.

